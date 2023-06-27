Уже не вместе: Таня Мусульбес и Рома Капаклы сбежали с Бали и находятся в разных городах

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы спровоцировали в Сети разговоры о разрыве отношений.

Пара действительно в последнее время ведет себя довольно странно для людей, которые влюблены друг в друга и хотят быть вместе.

Таня Мусульбес и Рома Капаклы сбежали с Бали, и сейчас каждый из них проводит время со своими близкими. Рома Капаклы находится в родном городе Санкт-Петербурге, где общается с родственниками. А Таня Мусульбес отмечает день рождения родного брата в окружении своей семьи.

Поклонникам все это кажется странным. Таня Мусульбес и Рома Капаклы отказались представлять друг друга своим родным. Означать это может только то, что пара либо рассталась, либо их отношения не серьезны.

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