Клава Кока в просвечивающем платье сверкнула «сдобными» бедрами: бесстыдно выставила трусики напоказ

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты не только в России, но и за границей. Артистка старается удивлять не только творчеством, но и своими образами. Блондинка не скрывает, что находится в поисках жениха. В свои 26 лет она без стеснения демонстрирует свои прелести не только на пляже.
На этот раз Клава предстала у водоема. Она насладилась теплой погодой. Певица решила облачиться в муслиновое мини-платье и кардиган. Она подчеркнула свои стройные ноги. Артистка не заметила, как засветила свои прелести. Просвечивающий наряд позволил всем разглядеть нижнее белье Коки и ее изящные бедра. Образ дополнила соломенная шляпка.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Все та же девочка в шляпе», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Клава находится в отличной форме. «Какая милая», «Ой, наряд что надо», «Стройнее стала?», «Это смотрится шикарно», «Трусы все разглядели? Целые панталоны», «Нежненько», — стали писать в Сети.