Клава Кока в просвечивающем платье сверкнула «сдобными» бедрами: бесстыдно выставила трусики напоказ

На этот раз Клава предстала у водоема. Она насладилась теплой погодой. Певица решила облачиться в муслиновое мини-платье и кардиган. Она подчеркнула свои стройные ноги. Артистка не заметила, как засветила свои прелести. Просвечивающий наряд позволил всем разглядеть нижнее белье Коки и ее изящные бедра. Образ дополнила соломенная шляпка.

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