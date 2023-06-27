«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова вспомнила про день рождения сестры, выложив архивные фото

27 июня Ольга вспомнила про день рождения сестры. Она поздравила ее в соцсетях. Артистка не стала писать длинное поздравление, ограничившись парой предложений. Также она выложила совместные архивные фото.

«Такие разные, но родные. С днем рождения моя кровиночка. Будь счастлива, здорова и любима. P.S. Традиционно ставлю архивчик из наших фото», – написала артистка.

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