«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова вспомнила про день рождения сестры, выложив архивные фото

Ольга Бузова с юного возраста стала известной. Много лет она была участницей шоу «Дом-2», а потом стала телеведущей. На нее обрушилась большая слава. Теперь она обладает квартирой в Москве, много путешествует и зарабатывает миллионы рублей. А вот ее сестра Анна Бузова давно обрела счастье в личной жизни. Раньше они были дружны, но после общего отдыха в Куршевеле между ними пробежала черная кошка.
27 июня Ольга вспомнила про день рождения сестры. Она поздравила ее в соцсетях. Артистка не стала писать длинное поздравление, ограничившись парой предложений. Также она выложила совместные архивные фото.
«Такие разные, но родные. С днем рождения моя кровиночка. Будь счастлива, здорова и любима. P.S. Традиционно ставлю архивчик из наших фото», – написала артистка.
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Ольга и Анна Бузовы. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили холодность со стороны Ольги. Многие уверены, что былые ссоры не были забыты. Телеведущая даже не осталась в Москве, чтобы лично поздравить сестру. Она уехала в Африку на съемки.
«Почему фото кровиночки в ленте появляется только на ее день рождение?», «А почему из архивчика, а свеженьких нет? Не общаетесь?», «Вот и про кровиночку наконец-то вспомнила», — стали писать подписчики.
Ольга и Анна Бузовы. Фото: соцсети звезды