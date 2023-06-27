С задорными хвостиками, заметно подросла: Заворотнюк заинтриговала снимком, на котором узнали младшую дочь актрисы Милу

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна — та еще интриганка и любительница создать шум вокруг своей персоны.
В микроблоге Анна Заворотнюк разместила фото, на котором со спины запечатлена маленькая девочка со светлыми волосами, собранными в два задорных хвостика. Малышка стоит около прилавка с мороженым и тянется за холодным десертом.
«За мороженым», — подписала кадр Анна Заворотнюк.
Поклонники тут же решили, что на фото — младшая сестра Анны, дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила. К слову, девочка на фото была соответствующего возраста, примерно 4-5 лет, как и Мила.
Но Анна Заворотнюк поспешила уточнить, что на снимке не сестренка, а дочка ее подруги Олеси Маршевской, с которой она встретилась в центре Москвы.
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Анна Заворотнюк засняла дочь подруги, а не сестру Милу. Фото: соцсети
Напомним, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, Мила родилась в октябре 2018 года. Пара предпочитает не показывать малышку поклонникам.