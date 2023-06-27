Совсем взрослый, гостит в Крыму у папы: как выглядит подросший сын Глеба Жемчугова и Ольги Ветер

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов и Ольга Ветер разошлись, когда их сын Миша был совсем маленьким.

Между тем, пара никогда не прерывала общение ради маленького Миши. После развода родителей мальчик остался жить с мамой, но при этом очень часто виделся с папой. Глеб Жемчугов всегда находил время на общение с сыном. Делает он это и сейчас, женившись во второй раз и поселившись в Крыму.

У Миши сейчас каникулы в школе, так что он гостит у папы и его жены в Крыму. Настя Роинашвили, судя по всему, оказалась хорошей мачехой.

В микроблоге Глеб Жемчугов размещает снимки, на которых они запечатлены втроем - он, Миша и Настя. На одном из кадров запечатлено, как Глеб Жемчугов посадил сына к себе на плечи.

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