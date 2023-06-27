Выразительные глаза, длинные волосы: подросшая дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» покрасовалась в мамином платье

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц обожает свою дочку Беатрису, которую родила в скоротечном браке с Валерой Блюменкранцем.
Поклонники отмечают, что Бетти растет невероятно очаровательной девочкой. У нее большие выразительные глаза, длинные волосы. Она явно унаследовала лучшее от своих мамы и папы.
В микроблоге Тата Блюменкранц периодически делится видео с участием Бетти, чтобы все могли наблюдать за тем, как растет и меняется ее малышка. Бетти - большая модница. Тата засняла дочку в тот момент, когда та примеряла ее платье. Беатриса прикидывала, как можно подогнать под нее мамин наряд. Одно плечо маленькая модница планировала оставить открытым, а второе прикрыть бахромой.
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«Его ушить надо. И сделать вот так. А эту сторону не надо, пусть красиво будет», - прикидывала в кадре Беатриса.
«Красиво, конечно, тебе в моем платье», - резюмировала Тата Блюменкранц.
Напомним, Беатриса родилась 8 июля 2017 года. Совсем скоро ей исполнится шесть лет.
Дочь Таты Блюменкранц. Фото: скрин соцсети