Кудрявцева накормила свою дочку и подросшего внука «уличной едой»: Лев стал большим — копия отца (видео)

В соцсети Лера поделилась редкими кадрами. Она решила побаловать себя уличной едой. За столиком с ней была Мария, которой сделали прическу с розовыми косичками. Также телеведущая провела время со своим внуком Львом, которому тоже четыре года. Кудрявцева полакомилась сосиской в тесте. Она также купила пончики и другие мучные изделия.

«Запрещенка – сосиска в тесте», – заявила звезда.

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