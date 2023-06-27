Кудрявцева накормила свою дочку и подросшего внука «уличной едой»: Лев стал большим — копия отца (видео)

Лера Кудрявцева давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и концерты. Недавно блондинка отметила свое 52-летие. Она не перестает следить за внешностью и порой щеголяет в ярких нарядах. Телеведущая счастлива в браке с Игорем Макаровым. Пара растит дочку Марию, которой четыре года. На днях звезда отправилась с ней гулять в парк.
В соцсети Лера поделилась редкими кадрами. Она решила побаловать себя уличной едой. За столиком с ней была Мария, которой сделали прическу с розовыми косичками. Также телеведущая провела время со своим внуком Львом, которому тоже четыре года. Кудрявцева полакомилась сосиской в тесте. Она также купила пончики и другие мучные изделия.
«Запрещенка – сосиска в тесте», – заявила звезда.
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«Какие прекрасные парки у нас в Москве и детские площадки. Вспоминая свое детство, кроме песочницы, турника и железной качели ничего и не было. А сейчас рай», – поделилась она.
Поклонники восхитились тем, как выросла Мария. Многие также поразились тому, как Лев похож на своего отца Жана Ленюка. «Какие они классные», «Прекрасные моменты», «Красотка такая», «Вообще не стареет», «И кто скажет, что это бабушка?» — стали писать в Сети.