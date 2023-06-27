«Ножки- загляденье!»: Анна Нетребко в мини-платье Louis Vuitton и золотистых мюлях Bottega Veneta щегольнула в Милане

На этот раз Анна решила подчеркнуть свои постройневшие формы. Она отметилась в белом платье-трапеции с принтом бренда Louis Vuitton, а также в золотистых мюлях Bottega Veneta. Артистка козырнула своими стройными ногами. Наряд позволил скрыть все изъяны фигуры. Завершающим штрихом стали макияж и сумка с золотым декором Valentino.

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