«Ножки- загляденье!»: Анна Нетребко в мини-платье Louis Vuitton и золотистых мюлях Bottega Veneta щегольнула в Милане

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива в модном аутфите впечатлила поклонников.

Анна Нетребко много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Артистка не скрывает, что сталкивается с трудностями. Однако в этом году она продолжает выступать в Европе. Недавно дива произвела фурор в Вероне. Теперь она приехала в Милан, где вышла на променад в модном аутфите. 

На этот раз Анна решила подчеркнуть свои постройневшие формы. Она отметилась в белом платье-трапеции с принтом бренда Louis Vuitton, а также в золотистых мюлях Bottega Veneta. Артистка козырнула своими стройными ногами. Наряд позволил скрыть все изъяны фигуры. Завершающим штрихом стали макияж и сумка с золотым декором Valentino. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

«Что носит Леди Макбет?» – написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ножки — загляденье!», «Анечка, какая вы хорошенькая! Платье — огонь», «Роскошно выглядите», «Словно стали еще стройнее», «Это превосходно», — прокомментировали пост подписчики.

 

Читайте также