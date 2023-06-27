«Ножки- загляденье!»: Анна Нетребко в мини-платье Louis Vuitton и золотистых мюлях Bottega Veneta щегольнула в Милане

Анна Нетребко много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Артистка не скрывает, что сталкивается с трудностями. Однако в этом году она продолжает выступать в Европе. Недавно дива произвела фурор в Вероне. Теперь она приехала в Милан, где вышла на променад в модном аутфите.
На этот раз Анна решила подчеркнуть свои постройневшие формы. Она отметилась в белом платье-трапеции с принтом бренда Louis Vuitton, а также в золотистых мюлях Bottega Veneta. Артистка козырнула своими стройными ногами. Наряд позволил скрыть все изъяны фигуры. Завершающим штрихом стали макияж и сумка с золотым декором Valentino.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Что носит Леди Макбет?» – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ножки — загляденье!», «Анечка, какая вы хорошенькая! Платье — огонь», «Роскошно выглядите», «Словно стали еще стройнее», «Это превосходно», — прокомментировали пост подписчики.