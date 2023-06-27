«Это мой фетиш»: Подольская в необычном купальнике блеснула своими изящными формами на пляже, сразив публику

Наталья Подольская не скрывает, что делает все, чтобы сохранить молодость и фигуру. Певица родила сыновей: Артемия и Ивана. При этом в 41 год она может похвастаться стройностью. Недавно артистка отправилась в Испанию с семьей. Она наслаждается отдыхом вместе с мужем Владимиром Пресняковым.
На этот раз Наталья решила поделиться новыми кадрами. Она позагорала на пляже в закрытом купальнике с принтом. Певица обнажила свои изящные бедра и стройные ноги. Монокини подчеркнуло ее изгибы фигуры. Артистка дополнила образ шляпой в ковбойском стиле, солнцезащитными очками и браслетом, который украсил щиколотку.
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«Я — настоящий фанат пляжной моды. Это мой фетиш, я обожаю купальники и весь пляжный декор — шляпы, банданы, украшения. Мимо этого бренда пройти просто не могла! Я очень люблю слитные купальники, но с ними всегда проблемно загорать.
Так, скорее для красивой фотки, но не более. Здесь же ткань пропускает солнечные лучи и при этом защищает кожу, как SPF 35. А еще купальник мгновенно сохнет. Днем — на море. Вечером, как боди с шортами или юбкой. Расцветки не оставят равнодушными», — заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами.