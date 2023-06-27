«Это мой фетиш»: Подольская в необычном купальнике блеснула своими изящными формами на пляже, сразив публику

На этот раз Наталья решила поделиться новыми кадрами. Она позагорала на пляже в закрытом купальнике с принтом. Певица обнажила свои изящные бедра и стройные ноги. Монокини подчеркнуло ее изгибы фигуры. Артистка дополнила образ шляпой в ковбойском стиле, солнцезащитными очками и браслетом, который украсил щиколотку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».