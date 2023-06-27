Ксения Бородина рассказала о своих требованиях к мужчинам: есть один запрет в кровати

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая призналась, что хотела бы заранее знать об этой особенности кандидата в бойфренды.

Не так давно Ксения Бородина удивила своих подписчиков неожиданным признанием. Телеведущая заявила в своем блоге о том, что не выносит храпящих мужчин.

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Девушка отметила, что хотела бы знать заранее об этой особенности кандидата в бойфренды. Чтобы сразу понять, что это не вариант. По словам Бородиной, она просто не стала бы тратить время на знакомство с таким молодым человеком.

«Ненавижу когда мужики храпят. Если бы можно было сразу это знать, даже не знакомилась бы. И обожаю, когда не храпят. Просто сразу идеалити», — написала Ксения.

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