«Мачеха так обнимать-то не будет»: Муцениеце покуражилась с сыном от Прилучного — мамин любимчик

Агата Муцениеце выглядит так, словно она ровесница сына — моложавая и бойкая, актриса покуражилась с Тимофеем, заставив стеснительного паренька смеяться. Экс-жена Павла Прилучного, как и любая мама, одинаково любит своих детей. Но сыновья всегда нуждаются в особом внимании. И поэтому зачастую ходят у мам в любимчиках, в то время, как дочки, обычно растут самостоятельными.
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Агата совсем не против, что ее дети общаются с мачехой Зепюр Брутян. Тем более, что в новой семье отца у Тимофея и Мии появился братик Микаэль. Если раньше жена Павла больше времени уделяла его наследникам, они даже вместе ходили на премьеру мультиков, то теперь Зепюр нянчится с грудным сынишкой.
Агата Муцениеце с сыном Тимофеем. Фото: личный архив
«Мачеха так обнимать-то не будет», «Уже такой взрослый парень!», «По характеру в мамку пошел, Паша более хулиганистый был», «Скромняга, сразу видно», «Мамин сын!», «Классный пацан у вас», «Застеснялся! Мама-то рядом», «Такой прям ми-ми-ми», «Ути, лапушка!» — пишут фолловеры.