В возрасте 94 лет умер актер Лью Палтер, исполнивший роль Исидора Штрауса в «Титанике»

На днях в иностранной прессе появилась информация о смерти актера Лью Палтера. Он запомнился зрителям по роли одного из пассажиров «Титаника», 1997 года. Актер сыграл того самого магната Исидора Штрауса, чье имя сейчас у всех на слуху из-за недавнего крушения субмарины «Титан».

Мужчина умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет. Точная причина смерти не сообщается, однако известно, что в последнее время Палтер боролся с раком легких.

Печальное событие произошло еще 21 мая, но общественность узнала об этом только сейчас. Так захотели родственники актера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: starhit.ru