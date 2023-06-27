Буланова рассказала о беременности и о свадебном наряде

Недавно вышедшая замуж 54-летняя Татьяна Буланова вновь заставила о себе говорить: поклонники с жаром обсуждают странного покроя свадебное платье певицы. По мнению многих, с помощью необычного покроя звезда пыталась скрыть беременность. Как призналась Буланова, для нее такой интерес стал неожиданностью: вокруг ее бракосочетания возник настоящий ажиотаж. На вопрос о предполагаемой беременности артистка ответила вполне однозначно:
«Нет, это неправда. Выдумка абсолютная. Я — не беременна».
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Корреспонденты МК спросили ее и о свадебном платье — точнее, о его необычном фасоне.
«Я знаю, что его активно обсуждают и критикуют. Читала разные отзывы: и позитивные, и негативные. И, если честно, то мне все равно, что о нем говорят. Главное, что мне нравится», — ответила певица.