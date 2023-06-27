Авербух привез сына Мартина и жену Лизу в Санкт-Петербург: Арзамасова прижалась к любимому (фото)

Лиза Арзамасова в своем микроблоге поделилась свежими кадрами, побывав в Санкт-Петербурге. В Северную столицу актриса из ситкома «Папины дочки» приехала вместе с 49-летним Ильей Авербухом и его сыном Мартином. Кстати, пасынку Елизаветы 19 лет. При этом юноша не прочь путешествовать с мачехой и отцом. Компания полюбовалась на то, как над Невой разводят мосты. Троица вполне комфортно провела уикенд на яхте. Интересно, взяли ли супруги с собой в поездку и младшего сына Левушку — а может, оставили кроху с бабушкой.

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