Арнтгольц ошеломил поступок Костомарова — перенес ампутацию стоп, уже тренируется на протезах

Роман Костомаров после продолжительной болезни все еще остается в больнице. Фигурист перенес ампутацию стоп, однако не сдался. Олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой осваивает протезы и даже приступил к тренировкам на велотренажере, который для спортсмена установили прямо в его палате.
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Татьяну Арнтгольц, как и многих других, впечатлил и ошеломил поступок фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен упорно тренируется и даже подмигивает поклонникам на видео, как бы давая понять: «Прорвемся!»
«Наш Герой!!!! Обнимаю очень крепко!!» — отметила Татьяна Артнгольц.
«Ромочка, ты самый лучший, горжусь тобой!» — вторит актрисе Анна Семенович.
«Лучший! Гордость нашей страны, настоящий мужчина», — впечатлена Ольга Бузова.
«Ты крутой, Рома! Как же хочется тебя обнять», — добавила Наталья Подольская.
Сайт Teleprogramma.pro желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!