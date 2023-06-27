Арнтгольц ошеломил поступок Костомарова — перенес ампутацию стоп, уже тренируется на протезах

Роман Костомаров. Фото: соцсети

Актриса не может поверить увиденному.

Роман Костомаров после продолжительной болезни все еще остается в больнице. Фигурист перенес ампутацию стоп, однако не сдался. Олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой осваивает протезы и даже приступил к тренировкам на велотренажере, который для спортсмена установили прямо в его палате.

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Татьяну Арнтгольц, как и многих других, впечатлил и ошеломил поступок фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен упорно тренируется и даже подмигивает поклонникам на видео, как бы давая понять: «Прорвемся!»

«Наш Герой!!!! Обнимаю очень крепко!!» — отметила Татьяна Артнгольц.

«Ромочка, ты самый лучший, горжусь тобой!» — вторит актрисе Анна Семенович.

«Лучший! Гордость нашей страны, настоящий мужчина», — впечатлена Ольга Бузова.

«Ты крутой, Рома! Как же хочется тебя обнять», — добавила Наталья Подольская.

Сайт Teleprogramma.pro желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления! 

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