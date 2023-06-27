Светлану Лободу освистали в Харькове — нигде и никому не нужна

Выгнанная из России Светлана Лобода не может найти себе место для зарабатывания денег. Певица уже начала петь песни на родном языке, но и это ее не спасает.

Жители Харькова попытались выгнать артистку со сцены, когда она приехала к ним выступать. Одна из девушек вышла на сцену с плакатом «Харьков без Лободы».

Лобода на нервах начала требовать, чтоб та рассказала, кто ей заплатил за это деньги. Допустить, что не все жители города рады ее приезду, Светлана не смогла.

Певица, напомним, не может теперь выступать и в России. Теперь она ищет любые способы, чтобы вернуть прежнюю жизнь, но у нее ничего не получается.

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