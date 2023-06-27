Прозрачный бюстгальтер, чулочки, томный взгляд: Самбурская разделась до исподнего, блеснув идеальными формами

Звезда кино и сериалов Настасья Самбурская давно и основательно работает над своей фигурой, в результате имея формы на зависть. Хейтеры не могут ей этого простить, а поклонники восторженно просят раскрыть секрет. Сама актриса не раз показывала, каких трудов ей стоит такая фигура. Пока другие прогуливают тренировки, она занимается дома, демонстрируя железную самодисциплину.