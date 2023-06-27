Каролина Севастьянова расстегнула пуговки в декольте: фанаты затрепетали

Каролина Севастьянова не спешит покидать Москву и возвращаться в Монако, хотя несколько лет жила в другой стране. И даже потрясения последних дней не спугнули красотку и не заставили ее паковать чемоданы. Накануне гимнастка как ни в чем не бывало вышла на связь с подписчиками и показала, что посетила спортзал.

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После тренировки Севастьянова сделала селфи уже из салона роскошного авто. Спортсменка облачилась в леопардовую блузку, пуговки на которой в декольте расстегнула. Пикантный жест был высоко оценен подписчиками — полные трепета комплименты усыпали директ звезды.