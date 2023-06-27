Расхристанная Волочкова завалилась на пол обнаженными чреслами вверх: едва прикрывается меховушкой

Звезда балета Анастасия Волочкова решила отвлечься и устроить себе фотосессию. Она выбрала оригинальный образ – меховое манто, в которое укуталась на полу. Также участие в процессе принимали кролики всех мастей, но артистке пришлось непросто – кто-то даже ее покусал.

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В итоге от снимков с животными Волочкова перешла к позированию ню. Звезда завалилась на пол, расхриставшись в манто под кустами с растительностью. И оголившиеся чресла оказались выставлены наружу. Фрагменты с фотосессии утекли в Сеть.