Оголившаяся Волочкова возлегла под кустиками: и кроликами прикрывается

Балерина Анастасия Волочкова отменила свои выступления и в освободившееся время решила устроить фотосессию. Звезда сцены выбрала оригинальную идею для мероприятия и не стала держать подписчиков в Сети в волнительном ожидании, а показала, что именно придумала.

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Это была съемка с животными под кустиками. Сама балерина была без одежды, обернулась белоснежным меховым манто, а на ней уютно расположились кролики самых разных размеров. Все они расположились на полу, под кустами растений в горшках. Серый зверек вообще проявил к артистке неуважение и укусил ее. Испугавшаяся звезда пожаловалась на него своим фанатам.