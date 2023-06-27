Невестка Орбакайте в юбке с откровенным разрезом оголила изящные бедра: все прелести выставила напоказ

В 2022 год Москву покинула не только Алла Пугачева, но и ее старший внук Никита Пресняков. Он решил перебраться в Лос-Анджелес. К нему приехала вскоре жена Алена Краснова. Пара быстро обрела друзей на новом месте. Пока музыкант работает, его возлюбленная веселится с подругами и устраивает шопинг. Зачастую блондинка облачается в смелые наряды.
На этот раз Алена решила поделиться новыми кадрами. Она облачилась в кожаный корсет, который подчеркнул ее упругие прелести. Блондинка также надела юбку с откровенным разрезом. У бильярдных столов невестка Орбакайте игриво обнажила свои бедра. Она без стеснения выставила напоказ достоинства своей фигуры.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям готова для Голливуда», «Пора сниматься», Ну что за Белла!«, «Прям красота в красоте», «Тут все идеально», «Ни грамма пошлости», — стали писать подписчики.