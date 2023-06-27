Валя Карнавал схватилась рукой за спадающие шортики, красуясь у зеркала: шаровидная грудь под «ракушками»

26 июня Валя решила похвастаться новым образом. Она покрасовалась у зеркала в гостиной. Блогерша в крохотных шортах подчеркнула точеные ножки. Она рукой придержала наряд, чтобы не оголить лишнее. Артистка натянула футболку с изображением ракушек на шаровидной груди. Карнавал на высоких каблуках и платформе сразила фанатов.

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