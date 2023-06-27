Валя Карнавал схватилась рукой за спадающие шортики, красуясь у зеркала: шаровидная грудь под «ракушками»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она прославилась как блогер на всю Россию. Также Валя поет и все чаще появляется на премиях. Ей удалось подружиться с Ларисой Долиной после конфликта, который случился несколько лет назад. А вот с женихом она недавно рассталась. Звезда похудела и теперь все чаще предстает в смелых нарядах.
26 июня Валя решила похвастаться новым образом. Она покрасовалась у зеркала в гостиной. Блогерша в крохотных шортах подчеркнула точеные ножки. Она рукой придержала наряд, чтобы не оголить лишнее. Артистка натянула футболку с изображением ракушек на шаровидной груди. Карнавал на высоких каблуках и платформе сразила фанатов.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Валя козырнула своей красотой. Ей стали писать ей комплименты в соцсетях. «Просто шик», «Вся такая стройная», «Как туго сидит футболка», «Это шортики детские?», «Как можно быть такой миниатюрной», «Ножки без изъянов», «Фигурка даже в одежде поражает взор», — стали писать в Сети.