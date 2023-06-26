«Боже, шикарная женщина»: Самбурская в просвечивающем лифчике свела с ума народ, едва прикрыв интимное

На этот раз Настасья решила выложить откровенное видео. Она позировала в мини-юбке и просвечивающем лифчике. Актриса грациозно сидела на столе и проводила руками по своему телу. Сердечки прикрыли интимные части тела. Самбурская похвасталась короткой стрижкой, которая визуально удлинила шею. Фотограф оценила ее образ.

«Ты очень красивая! Боже, шикарная женщина», – говорила она.

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