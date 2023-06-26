«Боже, шикарная женщина»: Самбурская в просвечивающем лифчике свела с ума народ, едва прикрыв интимное

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она славится своим сильным характером. Актриса не боится отвечать хейтерам. А за последние несколько лет она так поработала над фигурой, что восхищает многих коллег. А вот личную жизнь артистка пока не устроила. Она не скрывает, что у нее высоки требования к женихам. При этом звезда «Универа» не перестает дразнить публику смелыми кадрами.
На этот раз Настасья решила выложить откровенное видео. Она позировала в мини-юбке и просвечивающем лифчике. Актриса грациозно сидела на столе и проводила руками по своему телу. Сердечки прикрыли интимные части тела. Самбурская похвасталась короткой стрижкой, которая визуально удлинила шею. Фотограф оценила ее образ.
«Ты очень красивая! Боже, шикарная женщина», – говорила она.
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Поклонники признались, что артистка свела их с ума. «Как можно быть такой идеальной», «Это очень горячо», «Ого, прям так», «Чаровница», «Ну слов нет», «Как теперь уснуть, женщина», «Как же вы хороши», «Лифчик с сердечками сразила наповал», — стали писать подписчики.