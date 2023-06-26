«Сейчас я меньше на 4 кг»: Рудова в пудровом топике игриво обнажила свои аппетитные формы на камеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной благодаря ролям в сериалах «Татьянин день» и «Бихэппи». Актриса не перестает следить за фигурой в 39 лет. Порой она демонстрирует результат изнурительных тренировок. Примечательно, что артистка не перестает носить смелые наряды. Она регулярно дразнит фанатов, публикуя пикантные кадры.
На этот раз Наталья решила ответить поклонникам. Она предстала в пудровом топике в корсетном стиле и шортиках. Актриса продемонстрировала свои рельефные формы. Она покрутилась перед камерой, хвастаясь тем как постройнела. Рудова пояснила, что в шоу «Выжить в Дубае» была крупнее.
«Камера прибавляет +6 кг. И да, я уже говорила, что я поправилась из-за сложного периода в жизни. И это шоу помогло мне очень в тот момент отвлечься. Сейчас я меньше на 4 кг, чем на шоу», – поделилась она.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что и на шоу она смотрелась очень впечатляюще. «Вас не портит ничто», «Тут прям сладкая конфетка», «Умеете шикарно выглядеть», «Ох, какая красота», «Ой, прям все бесподобно», «Не дразните», — стали писать в Сети.