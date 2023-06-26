«Сейчас я меньше на 4 кг»: Рудова в пудровом топике игриво обнажила свои аппетитные формы на камеру

На этот раз Наталья решила ответить поклонникам. Она предстала в пудровом топике в корсетном стиле и шортиках. Актриса продемонстрировала свои рельефные формы. Она покрутилась перед камерой, хвастаясь тем как постройнела. Рудова пояснила, что в шоу «Выжить в Дубае» была крупнее.

«Камера прибавляет +6 кг. И да, я уже говорила, что я поправилась из-за сложного периода в жизни. И это шоу помогло мне очень в тот момент отвлечься. Сейчас я меньше на 4 кг, чем на шоу», – поделилась она.

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