«Невероятно! Я обыграла Федерера!»: Кейт Миддлтон в мини-юбке сразила видом своих точеных форм на корте (редкие кадры)

Кейт Миддлтон уже давно является членом британской королевской семьи. Она завоевала любовь англичан. Вместе с мужем принцем Уильямом она демонстрирует идиллию. Пара выполняет свои обязанности, а также растит троих детей. Это лето началось с насыщенных событий.

Супруги побывали на торжественном параде, а на днях прошли конные скачки, где Кэтрин в элегантном платье всех восхитила. А 25 июня она вышла на теннисный корт.