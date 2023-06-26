«Невероятно! Я обыграла Федерера!»: Кейт Миддлтон в мини-юбке сразила видом своих точеных форм на корте (редкие кадры)

Кейт Миддлтон уже давно является членом британской королевской семьи. Она завоевала любовь англичан. Вместе с мужем принцем Уильямом она демонстрирует идиллию. Пара выполняет свои обязанности, а также растит троих детей. Это лето началось с насыщенных событий.
Супруги побывали на торжественном параде, а на днях прошли конные скачки, где Кэтрин в элегантном платье всех восхитила. А 25 июня она вышла на теннисный корт.
41-летняя принцесса присоединилась к созданию проекта, посвященного звездам Уимблдона. Миддлтон появилась на съемочной площадке в подходящем образе. Она собрала волосы в конский хвост и предстала с выразительным макияжем глаз. Жена принца Уильяма облачилась в теннисную форму, состоящую из мини-юбки и футболки без рукавов. Это смелый наряд, который она позволяет себе редко. Юбка подчеркнула стройные ноги и изящную талию многодетной мамы. Лук дополнили кроссовки.
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Кейт интересуется проблемами подросткового спорта, поэтому она приняла участие в тренировке юных теннисистов, которые проходят отбор на предстоящий турнир Уимблдона. Ей на корте довелось сыграть с 20-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером. Она была рада такой удаче.
«Невероятно! Любые советы Роджера по моей подаче были очень полезны», — не скрыла эмоции принцесса. «Подача Кейт выглядит хорошо», — цитирует Daily Mail Роджера.