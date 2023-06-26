Сразу после душа: Зепюр Брутян в одном полотенце предстала перед камерой, впечатлив народ

На этот раз Брутян решила устроить для себя расслабляющий вечер. Она приняла душ, а потом сняла себя на камеру. Актриса прикрыла свои прелести полотенцем. Она не побоялась продемонстрировать свое лицо без макияжа. Зепюр тщательно ухаживает за волосами, которые вьются. На кадрах она похвасталась своим уходом за локонами.

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