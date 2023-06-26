Сразу после душа: Зепюр Брутян в одном полотенце предстала перед камерой, впечатлив народ

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она стала известной, когда снялась в картинах «В клетке» и «Последний аксель». Уже год актриса состоит в браке с Павлом Прилучным. Совсем недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь избранница звезды «Мажора» пытается вернуться в форму. Она каждый день ходит в спортзал, а супруг контролирует выполнение упражнений.
На этот раз Брутян решила устроить для себя расслабляющий вечер. Она приняла душ, а потом сняла себя на камеру. Актриса прикрыла свои прелести полотенцем. Она не побоялась продемонстрировать свое лицо без макияжа. Зепюр тщательно ухаживает за волосами, которые вьются. На кадрах она похвасталась своим уходом за локонами.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что у нее сияющий вид. «Ой, какая милашка», «А Паша не ревнует?», «Волосы роскошные», «Просто богиня», «Тут такие формы», «Щечки румяные», «Ну прям прелесть», — стали писать в Сети.