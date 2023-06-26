У Анастасии Заворотнюк новые проблемы: завели дело из-за долгов

Анастасия Заворотнюк борется с опасной болезнью уже 5 лет. В 2019 году у артистки обнаружили глиобластому головного мозга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

За годы дорогостоящего лечения финансовые дела ее семьи сильно ухудшились. Ведь терапия обходится в приличную сумму, а из всех домочадцев работает только муж актрисы — фигурист Петр Чернышев.

Поклонники Заворотнюк и раньше догадывались о бедственном положении звезды. А на днях их опасения подтвердились. Как сообщает kp.ru, ФНС внесла Анастасию в «черный список» из-за задолженности в 170 000 рублей. Известно, что часть долга уже передана на взыскание судебным приставам.