«Кто-то наел себе формы»: пополневшая Бузова в леопардовом лифе-бандо подчеркнула свой «спелый налив»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести разные шоу и передачи. Также артистка регулярно дает концерты. В последнее время ее часто критиковали за пополневшие формы. При этом Ольга продолжала щеголять в смелых нарядах. Она не скрывает, что намерена скинуть четыре килограмма, а пока принимает себя такую, какая есть.
На этот раз Бузова снова приехала в Африку. Она приступает к новым съемкам. А первый день в саванне телеведущая насладилась массажем. И несмотря на то, что там зима, она щегольнула в леопардовом купальнике. Артистка покрасовалась в лифе-бандо, подчеркнув свои налившиеся формы. Ольга решила не прикрывать свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Она отказалась от макияжа, но не забыла про фильтры. «Просто красотка», «Ой, откуда такие дыньки», «Мне одной кажется, что она поправилась только в нужных местах?», «Всегда полуголая», «Классная», «Ох, вот это формы», «Кто-то наел себе формы», — стали писать в Сети.