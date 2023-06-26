«Кто-то наел себе формы»: пополневшая Бузова в леопардовом лифе-бандо подчеркнула свой «спелый налив»

На этот раз Бузова снова приехала в Африку. Она приступает к новым съемкам. А первый день в саванне телеведущая насладилась массажем. И несмотря на то, что там зима, она щегольнула в леопардовом купальнике. Артистка покрасовалась в лифе-бандо, подчеркнув свои налившиеся формы. Ольга решила не прикрывать свои прелести.

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