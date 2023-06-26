Лера Кудрявцева подловила, как подросший внук и дочка зажигательно танцуют прямо на улице: Маша показала ча-ча-ча

Лера Кудрявцева успевает строить карьеру и растить дочку Марию, которой всего четыре года. Она порой берет с собой наследницу на съемки и ездит с ней на море. А от первого брака у звезды есть взрослый сын Жан, который уже подарил ей внука Льва.
На этот раз Лера провела выходные с семьей. Она погуляла в парке с малышкой Марией, которая была облачена в яркую пышную юбку и блузку с воротничком. Девочка стала зажигательно танцевать ча-ча-ча. Также свои способности на паркете показал и внук Кудрявцевой, который старался не отставать от своей тети. Мальчик был в черном костюме и белой кепке.
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Поклонники поразились тому, как быстро растут дети. Многие отметили, что Лев очень похож на своего папу. Другие были в восторге от того, как танцует Мария. Напомним, что она уже год занимается бальными танцами. «Ну это чудесно», «Ваш внук? Ого, какой стал», «Его узнала сразу! Так похож на Жана», «Какие они классные», «У Машки талант», — стали писать в Сети.