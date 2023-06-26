Лера Кудрявцева подловила, как подросший внук и дочка зажигательно танцуют прямо на улице: Маша показала ча-ча-ча

На этот раз Лера провела выходные с семьей. Она погуляла в парке с малышкой Марией, которая была облачена в яркую пышную юбку и блузку с воротничком. Девочка стала зажигательно танцевать ча-ча-ча. Также свои способности на паркете показал и внук Кудрявцевой, который старался не отставать от своей тети. Мальчик был в черном костюме и белой кепке.

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