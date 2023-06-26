40-летняя Бородина в лифчике блеснула своими аппетитными формами: напряженные «вишенки» торчат под тканью

На этот раз Ксения решила показать, как выглядит по утрам. Она предстала без макияжа и укладки. Телеведущая в коротких шортах и лифчике без пуш-а блеснула своими формами. Она продемонстрировала на камеру плоский живот и очень пышные полушария груди. Бородина не стала прикрывать свои прелести. Она стояла в гардеробной, выбирая наряд.

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