40-летняя Бородина в лифчике блеснула своими аппетитными формами: напряженные «вишенки» торчат под тканью

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Ведущая «Дома-2» много путешествует, а также растит дочек Марусю и Теону. Пережив два развода она решила, что о личной жизни говорить не будет. Звезда в 40 лет держит себя в форме. Она признавалась, что ее сердце не свободно.
На этот раз Ксения решила показать, как выглядит по утрам. Она предстала без макияжа и укладки. Телеведущая в коротких шортах и лифчике без пуш-а блеснула своими формами. Она продемонстрировала на камеру плоский живот и очень пышные полушария груди. Бородина не стала прикрывать свои прелести. Она стояла в гардеробной, выбирая наряд.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие стали писать ей комплименты. Напомеим, что сама телеведущая признавалась, что в идеальной форме была после участия в «Ледниковом периоде», но теперь сбросить четыре килограмма ей не удается. «Очень хорошая фигура», «Ого, какие формы», «Всем бы так выглядеть в 40 лет», — стали писать в Сети.