«Я в шоке!»: Кристина Асмус похвасталась достижениями подросшей дочки в гимнастике — козырнула шпагатом

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Интерны». Потом актриса стала сниматься в более серьезных проектах. После развода с Гариком Харламовым она продолжила вместе с ним растить дочку Анастасию. Они даже жили под одной крышей, но теперь звезда делает ремонт в своем новом доме. Более того, она строит отношения с новым избранником Романом Евдокимовым.
Несмотря на свою занятость, Асмус старается активно участвовать в жизни дочки Анастасии. Она часто возит ее на море. На этот раз актриса показала, как девочка занимается гимнастикой и легко раскидывает ноги в шпагате прямо в воздухе. Девятилетняя наследница Харламова нашла для себя новое занятие.
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Анастасия Харламова. Фото: соцсети звезды
«Дочка пошла на художественную гимнастику. Видя, как ей тяжело, больно и как она плачет на тренировках… Я каждый день думаю, что сорвется, она передумает и не захочет ходить и я ее в этом поддержу! Но я в шоке! Настя сама мечтает скорее оказаться в зале и искренне расстраивается, если у нее нет сегодня тренировки, хочет только правильно питаться и сама делает дома ОФП.
У меня такого не было. Я занималась из-под палки, меня заставляли, и я ненавидела спорт. Да, спорт — это круто. И здоровье, и характер, и навык на всю жизнь. Но заставлять нельзя, это целый букет психологических травм потом — обида на родителей, низкая самооценка, закрытость, отвращение к физическим упражнениям.
А моя дочка сейчас счастлива, и это главное! Да, она занимается не в тех объемах, что я, но тем не менее. Она захотела и делает все сама! И если завтра что-то изменится, значит, так. Но она все равно услышит, что я безмерно горжусь ей. Хотя на фото не особо заметно, что ребенок доволен, но это просто тренер прислала процесс. И хорошо, что мы пошли сейчас, когда нет перегруза с учебой», – пояснила звезда.