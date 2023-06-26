«Я в шоке!»: Кристина Асмус похвасталась достижениями подросшей дочки в гимнастике — козырнула шпагатом

«Дочка пошла на художественную гимнастику. Видя, как ей тяжело, больно и как она плачет на тренировках… Я каждый день думаю, что сорвется, она передумает и не захочет ходить и я ее в этом поддержу! Но я в шоке! Настя сама мечтает скорее оказаться в зале и искренне расстраивается, если у нее нет сегодня тренировки, хочет только правильно питаться и сама делает дома ОФП.

У меня такого не было. Я занималась из-под палки, меня заставляли, и я ненавидела спорт. Да, спорт — это круто. И здоровье, и характер, и навык на всю жизнь. Но заставлять нельзя, это целый букет психологических травм потом — обида на родителей, низкая самооценка, закрытость, отвращение к физическим упражнениям.

А моя дочка сейчас счастлива, и это главное! Да, она занимается не в тех объемах, что я, но тем не менее. Она захотела и делает все сама! И если завтра что-то изменится, значит, так. Но она все равно услышит, что я безмерно горжусь ей. Хотя на фото не особо заметно, что ребенок доволен, но это просто тренер прислала процесс. И хорошо, что мы пошли сейчас, когда нет перегруза с учебой», – пояснила звезда.