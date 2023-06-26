«Почти ничего не вешу»: Наталья Рудова оголила свои рельефные формы в мини-бикини, поразив фанатов

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Татьянин день». Актриса продолжает сниматься в новых проектах. Недавно она стала участницей шоу «Выжить в Дубае». Примечательно, что в 39 лет блондинка старается держать себя в форме. Она часто носит смелые наряды и даже предстает без одежды перед камерой.
На этот раз Рудова решила показать, как выглядела всего год назад. Она выложила кадры, на которых красуется в мини-бикини, оголив свой рельефный живот и упругую грудь. Блондинка сильно похудела, как провела больше месяца на съемках «Звезды в Африке». В рамках шоу нужно буквально добывать еду, поэтому сытно поесть удавалось не всегда.
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«Это я после «Звезд в Африке» почти ничего не вешу», – заявила Наталья.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну и сейчас хороша», «Какие формы», «Прям идеальная», «Фигурка тут прям аппетитная», — стали писать в Сети.