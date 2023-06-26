«Почти ничего не вешу»: Наталья Рудова оголила свои рельефные формы в мини-бикини, поразив фанатов

На этот раз Рудова решила показать, как выглядела всего год назад. Она выложила кадры, на которых красуется в мини-бикини, оголив свой рельефный живот и упругую грудь. Блондинка сильно похудела, как провела больше месяца на съемках «Звезды в Африке». В рамках шоу нужно буквально добывать еду, поэтому сытно поесть удавалось не всегда.

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