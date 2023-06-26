Яблочко от яблоньки: Кудрявцева запечатлелась с подросшей дочкой, нарядив ее в кардиган и юбку в горох

На новом фото Лера предстала в черном элегантном костюме. Она решила подчеркнуть свою стройность. Яркий макияж и лаконичная прическа дополнили аутфит. Телеведущая присела на корточки, чтобы обнять наследницу. Мария была в алой юбке в горох и светлом кардигане. Кудрявцева с нежностью смотрела на девочку.

«Всем деткам – конфетки. Все большие молодцы», – заявила она.

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