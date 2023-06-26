Яблочко от яблоньки: Кудрявцева запечатлелась с подросшей дочкой, нарядив ее в кардиган и юбку в горох

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она стала известной на всю страну. В 52 года блондинка продолжает вести концерты и передачи. А недавно она сняла клип с Катей Гордон. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. Звезда на этот раз взяла ее с собой на съемки.
На новом фото Лера предстала в черном элегантном костюме. Она решила подчеркнуть свою стройность. Яркий макияж и лаконичная прическа дополнили аутфит. Телеведущая присела на корточки, чтобы обнять наследницу. Мария была в алой юбке в горох и светлом кардигане. Кудрявцева с нежностью смотрела на девочку.
«Всем деткам – конфетки. Все большие молодцы», – заявила она.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Но многие также осыпали комплиментами ее дочку. «Какая она куколка», «Дочка — ваша копия», «Мария такая серьезная», «Просто яблочко от яблоньки», «Смотришь на эту прелесть и улыбаешься», «Мама такая молодая», «Две красотки», — стали писать подписчики.