Севастьянова в топике прозрачным декольте красиво уложила «сладкие персики»: сразила жителей Москвы своими прелестями

На этот раз Севастьянова решила принарядиться. Она отправилась гулять в жаркий день. Гимнастка облачилась в крохотные шорты лазурного цвета и белый топик с прозрачным декольте. Она предпочла красиво уложить грудь и оголить свой плоский живот. Каролина сразила поклонников своими длинными и худыми ногами. Она получила множество комплиментов.

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