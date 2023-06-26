Севастьянова в топике прозрачным декольте красиво уложила «сладкие персики»: сразила жителей Москвы своими прелестями

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнастикой. Она стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка поддерживает себя в форме. Она не так давно приехала в Москву. Зачастую спортсменка появляется на публике в смелых нарядах. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Даже шоу «Звезды в Африке» ее формы вызывали зависть у других участниц.
На этот раз Севастьянова решила принарядиться. Она отправилась гулять в жаркий день. Гимнастка облачилась в крохотные шорты лазурного цвета и белый топик с прозрачным декольте. Она предпочла красиво уложить грудь и оголить свой плоский живот. Каролина сразила поклонников своими длинными и худыми ногами. Она получила множество комплиментов.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Какая красивая», «Просто идеальная», «Куколка», «Заставляет завидовать», «В таком виде по столице? Все парни будут ваши», «Вы прям модель! Тут глаз не оторвать», «Такую кралю встретишь и лишишься дара речи», «Очень хороша», — стали писать в Сети.