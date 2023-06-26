Севастьянова в тугих брюках и блузке на узле козырнула точеной фигурой: игриво сверкнула манкими «аппетитками»

Каролина Севастьянова много лет назад прославилась на весь мир. Она строила карьеру художественной гимнастки. Ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Но она завершила карьеру и теперь много путешествует. Звезда предпочитает подчеркивать достоинства своей фигуры. Она носит роскошные вечерние наряды и смелые кэжуал луки.
На этот раз Каролина приехала в Москву. Она решила насладиться теплым летом, нарядившись на прогулки. Гимнастка облачилась в тугие брюки и леопардовую блузку на узле. Она покрасовалась перед камерой, оголив живот и подчеркнув свои точеные формы. Севастьянова крупным планом показала свое глубокое декольте. Она расстегнула несколько пуговиц.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. «Ой, просто куколка», «Есть на что посмотреть», «Прям стройняшка», «Безумно красивая», «Тут тигрица на охоте», «Просто красотка», «Ох, вот это изгибы», «И тут все забыли о делах», «Барби», — стали писать в Сети.