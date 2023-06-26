Севастьянова в тугих брюках и блузке на узле козырнула точеной фигурой: игриво сверкнула манкими «аппетитками»

На этот раз Каролина приехала в Москву. Она решила насладиться теплым летом, нарядившись на прогулки. Гимнастка облачилась в тугие брюки и леопардовую блузку на узле. Она покрасовалась перед камерой, оголив живот и подчеркнув свои точеные формы. Севастьянова крупным планом показала свое глубокое декольте. Она расстегнула несколько пуговиц.

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