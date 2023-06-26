Екатерина Стриженова испытала шок, увидев Романа Костомарова на протезах: что она сказала

Похоже, прославленный фигурист Роман Костомаров, перенесший тяжелое заболевание, полон решимости вернуться на лед.

В этот понедельник, 26 июня, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров доказал, что у него есть воля к победе над самим собой. В микроблоге Роман Костомаров разместил видео, которым запечатлено, как он на протезах занимается на велотренажере. Спортсмен признался, что упражнения даются ему очень тяжело.

Поклонники, в числе которых немало знаменитостей, восхитились Романом Костомаровым. Дала понять, что пережила настоящий шок, и известная телеведущая Екатерина Стриженова.

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