«С характером растет»: Брутян показала, как маленький сын Прилучного лежит на маминой груди с раннего утра, скрыв лицо

Зепюр Брутян уже год состоит в браке с Павлом Прилучным. Актриса недавно поставила карьеру на паузу. Если первое время она снималась в кино и играла в театре, то потом артистка ушла в декретный отпуск. Теперь жена звезды «Мажора» растит сына Микаэля. Она привыкает к новой роли мамы. При этом звезда пытается вернуться в форму, так как в конце лета намерена вернуться к работе.
А вот 26 июня Брутян с самого утра была с маленьким наследником. Малыш потребовал внимания. Актриса запечатлелась на диване с собранными в пучок волосами и без макияжа. Ребенок лежал на ее груди. Мальчик был в нежно-голубом боди. Пара скрывает лицо сына, поэтому прикрепили к фото стикер в виде клубнички.
«С характером растет! С 4:00 мы так и лежим, боясь пошевелиться. Мама сегодня обойдется без сна», — поделилась артистка.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Другие удивились, что она так яро прячет лицо наследника.
«Ну прям красотка», «Ой, какой нежный кулечек», «И зачем прятать лицо? Такие глупые фото», «Как подрос Микаэль», «Так хороша всегда», «Выглядите вполне так словно высыпаетесь», — стали писать подписчики.