«С характером растет»: Брутян показала, как маленький сын Прилучного лежит на маминой груди с раннего утра, скрыв лицо

А вот 26 июня Брутян с самого утра была с маленьким наследником. Малыш потребовал внимания. Актриса запечатлелась на диване с собранными в пучок волосами и без макияжа. Ребенок лежал на ее груди. Мальчик был в нежно-голубом боди. Пара скрывает лицо сына, поэтому прикрепили к фото стикер в виде клубнички.

«С характером растет! С 4:00 мы так и лежим, боясь пошевелиться. Мама сегодня обойдется без сна», — поделилась артистка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».