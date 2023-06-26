Стали известны первые актеры десятого фильма «Елки»

Ну а полный актерский состав, как и сюжет проекта, по традиции держится в тайне. Создатели картины обещают зрителям встречу как с артистами, любимыми многими поколениями, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи.

«В десятой части новым будет все, – говорит Евгений Кулик. – Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор».

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Съемки продлятся до середины июля, а в прокат «Елки-10» выйдут под Новый год – 7 декабря.