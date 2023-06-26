Приступил к тренировкам на протезах: Роман Костомаров опубликовал первое видео — занимается на велотренажере

Под видео Роман Костомаров признался, что подобные тренировки даются ему очень нелегко. Но он полон оптимизма.

«Ох, уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя, она и не была простой», — написал под видео Роман Костомаров.

Напомним, Роман Костомаров лишился ног и части рук в результате тяжелой болезни. Сейчас спортсмен проходит реабилитацию в клинике. Ранее его коллеги по льду, в частности, Илья Авербух высказывали уверенность в том, что Роман Костомаров обязательно еще выйдет на лед. Судя по всему, так и будет.