Приступил к тренировкам на протезах: Роман Костомаров опубликовал первое видео — занимается на велотренажере

Олимпийский чемпион в танцах льду Роман Костомаров разместил в микроблоге жизнеутверждающее видео со своим участием.
В кадре запечатлено, как спортсмен занимается на велотренажере. Вместо конечностей у Романа Костомарова теперь протезы. Их он тоже показал в кадре без какого-либо стеснения.
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Под видео Роман Костомаров признался, что подобные тренировки даются ему очень нелегко. Но он полон оптимизма.
«Ох, уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя, она и не была простой», — написал под видео Роман Костомаров.
Напомним, Роман Костомаров лишился ног и части рук в результате тяжелой болезни. Сейчас спортсмен проходит реабилитацию в клинике. Ранее его коллеги по льду, в частности, Илья Авербух высказывали уверенность в том, что Роман Костомаров обязательно еще выйдет на лед. Судя по всему, так и будет.
Так ноги Романа Костомарова выглядят после протезирования. Фото: скрин соцсети