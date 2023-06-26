Нюд с переходом в лавандовый, миндалевидные ногти: Ольга Бузова похвасталась старомодным маникюром

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ведущая реалити-шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова дала понять, что не следит за трендами на «ноготочки».

Поющая телеведущая Ольга Бузова — девушка модная. Она обожает красиво и стильно одеваться, ее наряды и образы всегда обсуждают поклонники.

Но частенько даже Ольга Бузова делает модные промашки. Это касается и маникюра. В микроблоге Ольга Бузова похвасталась своими ухоженными ручками со свежим маникюром. Судя по тому, как сейчас выглядят ногти Ольги Бузовой, ведущая реалити-шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ совершенно не следит за трендами на маникюр.

Сейчас в моде нюдовые, максимально естественные оттенки, короткая длина ногтей и круглая их форма.

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Ольга Бузова сделала все с точностью до наоборот, пренебрегая последними тенденциями. Ее ногти имеют миндалевидную форму. К тому же, Ольга Бузова покрыла их в старомодной стилистике — с переходом от нюдового к лавандовому на кончиках да еще и нанесла рисунок.

Маникюр Ольги Бузовой. Фото: соцсети

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