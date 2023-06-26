«Улетай в свою Италию, не трепи мозги Ивану!»: Кристину Бухынбалтэ затравили в Сети после побега из «Дома-2»

Кристина Бухынбалтэ после побега с телестройки обратилась к подписчикам за советом. Брюнетка решила посмотреть фильмы, чтобы привести себя в состояние равновесия после потасовки с Иваном Барзиковым, и спросила совета в Сети. Но в ответ ей посыпались рекомендации несколько иного толка.
Поклонники Ивана Барзикова потребовали, чтобы Кристина Бухынбалтэ от него отстала, и фактически обвинили девушку в потасовке.
«Совет: улетай уже в свою Италию, не трепи мозги Ивану! Уходи с проекта! Дай Ване построить хорошие отношения с адекватной девушкой», «Безграмотная, истеричная хабалка. На одном уровне с Рахимовой. Только тряпками рекламными трясти может», «Домой уходи уже! Оставь Ваню в покое», «Нужно завязывать с «Домиком» и топать в свободную жизнь», — высказались в Сети.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Кристина Бухынбалтэ сбежала из «Дома-2» после того, как во время потасовки Иван Барзиков поднял на нее руку. Кристина утверждает, что у нее сотрясение мозга. Пока Бухынбалтэ приходила в себя, Барзиков как ни в чем не бывало веселился на вечеринке по случаю 30-летия Саши Черно, которую она закатила 25 июня.