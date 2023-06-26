«Улетай в свою Италию, не трепи мозги Ивану!»: Кристину Бухынбалтэ затравили в Сети после побега из «Дома-2»

Кристина Бухынбалтэ после побега с телестройки обратилась к подписчикам за советом. Брюнетка решила посмотреть фильмы, чтобы привести себя в состояние равновесия после потасовки с Иваном Барзиковым, и спросила совета в Сети. Но в ответ ей посыпались рекомендации несколько иного толка.

Поклонники Ивана Барзикова потребовали, чтобы Кристина Бухынбалтэ от него отстала, и фактически обвинили девушку в потасовке.