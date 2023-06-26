«Печально то, что с ней сейчас происходит»: Алле Пугачевой пожелали здоровья, чтобы могла «дожить до покаяния»

Певец Игорь Наджиев пожелал покинувшей Россию Алле Пугачевой «здоровья, долгих лет и время на покаяние». Музыкант считает, что Алла Пугачева должна будет осознать, что совершила однажды судьбоносную ошибку. Игорь Наджиев дал понять, что сожалеет о том, что сейчас происходит с 74-летней Аллой Борисовной.
«Пугачева сказала: «Были холопами, стали рабами». Я понимаю, в чей адрес это было сказано. Но прозвучало это так, будто бы в адрес всех людей, оставшихся в России. Русский народ этого не заслужил. В России ее очень любили и боготворили. И то, что сейчас с ней происходит, печально. Она все-таки наше культурное достояние, ориентир. Грустно наблюдать за тем, что с ней происходит», - высказался Игорь Наджиев.
Игорь Наджиев. Фото: Global Look Press
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Напомним, ранее Игорь Наджиев рассказал, как Алла Пугачева пыталась помешать его карьере в шоу-бизнесе, заявив, что на российской эстраде не может быть двух принцев, имея в виду Филиппа Киркорова, который в тот момент был ее мужем.