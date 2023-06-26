«Печально то, что с ней сейчас происходит»: Алле Пугачевой пожелали здоровья, чтобы могла «дожить до покаяния»

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Напомним, ранее Игорь Наджиев рассказал, как Алла Пугачева пыталась помешать его карьере в шоу-бизнесе, заявив, что на российской эстраде не может быть двух принцев, имея в виду Филиппа Киркорова, который в тот момент был ее мужем.

По материалам aif.ru.