Юрия Антонова не спасли китайские лекари — пока болит

Популярный певец и композитор Юрий Антонов давно ведет непубличный образ жизни, почти не покидая свой загородный дом. Известно, что его мучают проблемы с ногой – он уже перенес несколько операций.
«Трудно сказать, что стало получше. Боль не проходит. Я понимаю, что нужно очень много времени, чтобы она прошла. Пока болит, конечно», - поделился композитор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Юрий Михайлович добавил, что обращался за помощью к одному из китайских целителей.
«Мои приятели, которые были в Дубае, сказали, что есть такой человек. Я тут же сел в самолет и туда. Встретился с ним, он понял причину боли. «Мне нужен порошок, а он в Китае находится», - сказал он. А в Россию этот целитель не приезжает и не приезжал никогда. Видимо, ему здесь неинтересно. А в Дубае деньги большие. Вот они туда, как мухи на котлеты, и летят», - приводит слова Антонова издание «МК».