Юрия Антонова не спасли китайские лекари — пока болит

Популярный певец и композитор Юрий Антонов давно ведет непубличный образ жизни, почти не покидая свой загородный дом. Известно, что его мучают проблемы с ногой – он уже перенес несколько операций.

«Трудно сказать, что стало получше. Боль не проходит. Я понимаю, что нужно очень много времени, чтобы она прошла. Пока болит, конечно», - поделился композитор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Юрий Михайлович добавил, что обращался за помощью к одному из китайских целителей.