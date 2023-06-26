Рома Капаклы бросил Таню Мусульбес на Бали: в Санкт-Петербурге нянчится с младенцем — милое фото с грудничком

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы сейчас находится ближе к своей жене Марине Африкантовой, которая не так давно вернулась из Дубая в Москву.
Впервые за несколько месяцев Роман Капаклы оставил в одиночестве свою новую пассию Таню Мусульбес и рванул в родной город — Санкт-Петербург. Таня по-прежнему проводит время на Бали.
А Рома Капаклы наслаждается прогулками по Северной столице и много общается с семьей, в которой за время его отсутствия случилось пополнение. Роман Капаклы заинтриговал поклонников, поделившись фото, на котором предстал с младенцем на руках.
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Рома Капаклы с грудным младенцем. Фото: соцсети
Позже Рома Капаклы рассказал, что хорошенький малыш — его племянник, сын брата. А в Сети тем временем вовсю обсуждают разрыв Ромы Капаклы с Таней Мусульбес. Все поняли, что их скороспелый балийский роман обречен.