Рома Капаклы бросил Таню Мусульбес на Бали: в Санкт-Петербурге нянчится с младенцем — милое фото с грудничком

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы сейчас находится ближе к своей жене Марине Африкантовой, которая не так давно вернулась из Дубая в Москву.

Впервые за несколько месяцев Роман Капаклы оставил в одиночестве свою новую пассию Таню Мусульбес и рванул в родной город — Санкт-Петербург. Таня по-прежнему проводит время на Бали.

А Рома Капаклы наслаждается прогулками по Северной столице и много общается с семьей, в которой за время его отсутствия случилось пополнение. Роман Капаклы заинтриговал поклонников, поделившись фото, на котором предстал с младенцем на руках.

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