До сих пор в коме: последние данные о 18-летнем хоккеисте, которого сбила на своем «Мерседесе» дочь Пореченкова

Стали известны последние данные о состоянии 18-летнего хоккеиста, пострадавшего в результате ДТП с дочерью Михаила Пореченкова.
После аварии молодой человек впал в кому. И только сейчас врачи готовятся вывести его из этого состояния и отключить от аппарата ИВЛ. А ведь с момента ДТП прошло уже три недели!
Примечательно, что все эти дни семья актера Михаила Пореченкова не дала ни одного комментария по поводу произошедшего.
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Напомним, страшное ДТП произошло в начале июня в Москве. 18-летняя дочь Михаила Пореченкова на своем «Мерседесе» сбила своего ровесника, передвигавшегося на скутере. В результате ДТП молодой человек получил множественные переломы и тяжелую травму головы.
Место аварии девушка не покинула.
«Ходила плакала, спрашивала, умер, не умер. Кричала: позовите скорую», — рассказывал один из очевидцев произошедшего в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
По материалам телеграм-канала «112»