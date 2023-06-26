До сих пор в коме: последние данные о 18-летнем хоккеисте, которого сбила на своем «Мерседесе» дочь Пореченкова

Михаил Пореченков и его дочь Мария. Фото: Global Look Press

18-летняя наследница Михаила Пореченкова, Мария, стала виновницей страшного ДТП три недели назад.

Стали известны последние данные о состоянии 18-летнего хоккеиста, пострадавшего в результате ДТП с дочерью Михаила Пореченкова.

После аварии молодой человек впал в кому. И только сейчас врачи готовятся вывести его из этого состояния и отключить от аппарата ИВЛ. А ведь с момента ДТП прошло уже три недели!

Примечательно, что все эти дни семья актера Михаила Пореченкова не дала ни одного комментария по поводу произошедшего.

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Напомним, страшное ДТП произошло в начале июня в Москве. 18-летняя дочь Михаила Пореченкова на своем «Мерседесе» сбила своего ровесника, передвигавшегося на скутере. В результате ДТП молодой человек получил множественные переломы и тяжелую травму головы.

Место аварии девушка не покинула. 

«Ходила плакала, спрашивала, умер, не умер. Кричала: позовите скорую», — рассказывал один из очевидцев произошедшего в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

По материалам телеграм-канала «112»

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