До сих пор в коме: последние данные о 18-летнем хоккеисте, которого сбила на своем «Мерседесе» дочь Пореченкова

Стали известны последние данные о состоянии 18-летнего хоккеиста, пострадавшего в результате ДТП с дочерью Михаила Пореченкова.

После аварии молодой человек впал в кому. И только сейчас врачи готовятся вывести его из этого состояния и отключить от аппарата ИВЛ. А ведь с момента ДТП прошло уже три недели!

Примечательно, что все эти дни семья актера Михаила Пореченкова не дала ни одного комментария по поводу произошедшего.

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