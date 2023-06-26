Филипп Янковский поделился сокровенным фото с 55-летней Оксаной Фандерой — вместе

Филипп Янковский не тот человек, который будет выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Поэтому свежее фото кинорежиссера с 55-летней женой Оксаной Фандерой вызвало бурную реакцию у поклонников в микроблоге. По слухам, актриса уехала в Грузию. Похоже, что супруги наслаждаются компанией друг друга.
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В последнее время Оксана Фандера ведет уединенный образ жизни — интервью не дает, на публике не появляется. Зато сын актрисы — Иван Янковский — активно снимается в кино.
Филипп Янковский с женой Оксаной. Фото: личный архив
В СМИ пишут, что Оксана Фандера просто находится в творческом отпуске. В своем блоге она часто делится фотографиями из Грузии — предположительно, Филипп приезжал туда в гости к супруге.