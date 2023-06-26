Павел — хмурый, а Зепюр — улыбается, счастливая! Прилучный провел утро наедине с Брутян — сын Микаэль с няньками

Павел Прилучный удивил поклонников своим хмурым видом на селфи с Зепюр Брутян, которая буквально светилась от счастья. Фанаты тут же пошутили, что новоиспеченная мамочка засиделась дома, поэтому любой выход в свет, пусть и в спортзал, для нее праздник. А Прилучный, судя по вердикту подписчиков в микроблоге, просто не высыпается из-за ночных капризов грудного сына Микаэля.
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Брутян во всю тренируется в зале под присмотром мужа, сгоняя набранные за время беременности лишние килограммы.
Павел Прилучный подарил Зепюр Брутян мягкую игрушку. Фото: личный архив
С кем же молодожены оставили сына Микаэля, пока сами поехали в зал — поклонники уверены, что в качестве нянек выступила вся большая армянская семья Зепюр, ее мама и сестра.