«Я восхищался им, а он попал под влияние сумасшедшей жены»: коллега приложил сбежавшего во Францию шефа из «Кухни» Дмитрия Назарова*

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о недавно покинувшем Россию с громким скандалом звезде сериала «Кухня» Дмитрии Назарове*. Оскар Кучера заявил, что уважает талант Дмитрия Назарова* и считает, что его с пути истинного сбила жена, актриса Ольга Васильева.
Ее Оскар Кучера считает злым гением, разрушившим блестящую карьеру Дмитрия Назарова* в России.
«Я Диму знаю очень давно. Мы общались. Я восхищался им. И сейчас считаю его потрясающим артистом, что уж там говорить. Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь. Я, по сути, не сказал про него ничего плохого, пока он не написал свой стишочек в ответ», — высказался Оскар Кучера во время программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press
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Напомним, Дмитрий Назаров* и его жена Ольга Васильева сейчас живут во Франции. В городе Канны на Лазурном Берегу Франции у супругов есть собственный дом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.