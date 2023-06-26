«Я восхищался им, а он попал под влияние сумасшедшей жены»: коллега приложил сбежавшего во Францию шефа из «Кухни» Дмитрия Назарова*

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Напомним, Дмитрий Назаров* и его жена Ольга Васильева сейчас живут во Франции. В городе Канны на Лазурном Берегу Франции у супругов есть собственный дом.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.