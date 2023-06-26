Расстались? А фото с поцелуем не убрал! Капаклы клялся в любви Мусульбес — уже забыл

Роман Капаклы заинтриговал поклонников, намекнув на то, что они с Татьяной Мусульбес расстались. При этом звезда «Дома-2» не стал убирать из личного профиля жаркие фото с возлюбленной. На этих снимках парочка обнимается и целуется, демонстрируя идиллию.

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Фанаты тут же предположили, что история с романом и последующим расставанием, не что иное, как пиар.

Напомним, что жена Романа Капаклы подала на развод, узнав о неверности возлюбленного. Марина Африкантова не смогла принять то, что ее муж увлекся Татьяной Мусульбес.