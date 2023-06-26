О прошлом Чулпан Хаматовой всплыли пикантные подробности

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова многие годы скрывала пикантные подробности из своего прошлого. Коллеги актрисы рассказали, как на самом деле она сделала себе карьеру в России. И дело не только в ее таланте…
«Я не держала свечку, но все говорят, у нее здесь был свой покровитель. Очень влиятельный. Почему вдруг она стала играть все роли в «Современнике»? Об этом в актерском кругу все шепчутся», — заявила артистка Оксана Сташенко.
Сташенко подчеркнула, что Хаматова не имеет морального права возвращаться обратно домой после того, как предала родину. По мнению актрисы, ее не спасет даже возможный богатый любовник.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».