О прошлом Чулпан Хаматовой всплыли пикантные подробности

Сташенко подчеркнула, что Хаматова не имеет морального права возвращаться обратно домой после того, как предала родину. По мнению актрисы, ее не спасет даже возможный богатый любовник.

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